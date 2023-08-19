一名姓「樊」的網友分享，因為姓氏衍生出許多困擾，首先是沒有可以舉例的大眾詞彙，似乎很難找到一個大家都知道的名人說，就是樊XX的樊；然後打電話訂位都說不清楚，最後只能自行改姓；求學階段也超容易被老師叫錯名字，而且也會被一些同學嘲笑說「我好煩！」引起網友討論。

一名男網友在Dcard上分享，最近看到很多人抱怨姓氏衍生出來困擾，但他覺得沒人比他慘，因為他姓「樊 (ㄈㄢˊ)」，和「煩」字同音。這個姓氏給他造成的困擾，首先是幾乎沒有可以舉例的大眾詞彙，舉例來說，姓程的人，可以說程又青的程；姓魯的，可以說魯迅的魯，但他真的想不到姓樊的。

男網友表示，打電話訂位的時候也很難解釋，每次都要花很長的時間去解釋自己的姓氏，然後永遠都只能說「兩個木，中間兩個叉叉，下面一個大」或是「攀岩的攀，去掉下面的手」，但多數人都是有聽沒有懂，因此只能編造一個假的姓氏來訂位。

男網友指出，求學階段也是很困難，因為姓氏筆劃超多，剛開始學寫字，真的是全班最後一個會寫自己名字的小孩，而且念國高中的時候，除了國文老師，很少有老師可以第一次就正確念出他的名字，連大學點名的時候，教授都有可能卡住。

男網友也說，更不要說小時候經常會被調皮的同學嘲笑「我好煩，煩死人！」讓他很崩潰，甚至還一度跑去問爸爸為什麼自己的姓氏是這樣，而爸爸只說「這是我們的獨特的姓氏，別人沒有的！」直到他長大以後才發現，這個姓氏真的蠻酷的。

貼文引起網友討論，不少人分享特殊姓氏的困擾，「我媽姓危，打電話被問貴姓說『危』，對方都會回『喂！有聽到嗎？』洗勒考」、「在醫院遇到一對夫婦，一個姓喻一個姓荊，那時候跟他們開玩笑說這樣你們不就是荊喻良緣 」、「以前小時候還會跟爸爸說姓管很奇怪結果他發飆，現在蠻喜歡的，綽號小管，夜釣的感覺都來了」。