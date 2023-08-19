台灣估計約600萬人有脂肪肝，從脂肪肝到肝癌只需經過肝炎、肝硬化，對健康影響極大，但脂肪肝也是可逆轉的，營養師分享4方法有效逆轉脂肪肝，其中多攝取植化素，例如辣椒的辣椒素、咖哩的薑黃素均可促進肝臟代謝脂肪。

脂肪肝是指肝臟細胞內有過多脂肪，定義為肝臟的含脂肪量超過5%就屬脂肪肝，但脂肪肝是可逆轉的，經由生活、飲食習慣的調整，可減少肝臟脂肪的堆積，回復肝臟健康。營養師楊斯涵在其臉書表示，脂肪肝有5大高危險因子，包括肥胖、疾病（例如糖尿病、C型肝炎病毒）、來路不明的藥物、高油高糖的飲食、過度節食與減重。

她表示，可透過4種飲食方式逆轉脂肪。

1. 多攝取Omega-3脂肪酸：研究發現Omega-3脂肪酸有助於減少肝臟脂肪合成、增加肝臟脂肪的氧化。

2. 多攝取植化素：例如辣椒中的辣椒素能燃燒脂肪及促進代謝、咖哩與薑黃中的薑黃素能改善脂肪肝代謝酵素。綠茶中的兒茶素也有助於調節血糖、血脂，進而避免脂肪堆積於肝臟。

3. 攝取優質蛋白質：蛋白質為合成肝臟脂質代謝酵素的物質、一餐需一掌心大小的蛋白質。

4. 遠離三高：高糖、高油脂及酒精，會使得三酸甘油酯累積於肝臟，增加脂肪肝風險。高糖、高油脂飲食造成非酒精性脂肪肝；長期飲酒則會造成酒精性脂肪肝。

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