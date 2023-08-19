三重車頭路街及聯華街交叉路口空地在市府跨局處機關攜手合作下，活化為31個免費機車格供民眾使用。(黃敬文翻攝)

位於三重區車路頭街及聯華街交叉路口，鄰近義天宮廟一塊占地約35坪的公有地，長期遭民眾私自堆置雜物占用，在市府跨局處機關攜手合作下，活化為31個免費機車格，讓市民享有更便利的停車空間。

新北市政府養工處表示，本次改善地點為三重區車路頭街與聯華街交叉路口，附近攤販小吃及商店林立，人車往來熱絡，但周邊停車空間明顯不足。

養工處指出，經當地里長反映，該空地長期遭民眾私自堆置雜物，影響環境衛生及市容觀瞻，經養工處邀集三重區公所、交通局等相關單位會勘後，決定由養工處排除占用，再由交通局規劃成機車停車空間，工程經費約44萬元，新增31格免費機車停車格，其中包含身障專用機車位1格，整體改善工程已於7月4日完工。

養工處說明，在工程協調過程中發現占用土地的居民家境困頓且年事已高，立即轉請社會局及區公所協助輔導關懷，並在養工處與各單位分工合作下，順利排除占用及提升空地環境整潔，再由交通局協助繪設機車停車格，整體工程完工後，交由區公所納入後續維護管理。

養工處強調，新北市近年積極推動活化公有土地「新北美樂地2.0」專案，以「使用代替管理進行活化」的核心原則為基礎，並透過各機關共同合作協調模式，將閒置或遭私人占用的公有土地活化成公有停車場、公園綠地或微笑單車停車場等公有設施設備之用，完工後不僅解決公有土地閒置問題，也改善當地車輛停放需求，創造出更優質的生活環境，未來將持續秉持此一施政理念，發揮土地最大效益，打造新北宜居城。