保大女警黃書伶外型甜美，平日卻擔服攻勢勤務。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

保大女警許于婕考上三等警察特考。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

「好想被盤查」沒機會了！ 北市保大雙姝將成為女警官

「好想被盤查」沒機會了！ 北市保大雙姝將成為女警官

台北市保安警察大隊有兩名警花黃書伶及許于婕，平日不僅認真執勤，還不忘進修苦讀，日前兩人雙雙考上三等警察特考，未來將搖身成為女警官，讓許多民眾大嘆沒機會被兩名美女盤查了！

今年特種警察人員三等考試日前放榜，黃書伶、許于婕分別考上犯罪防治預防組以及行政警察類組，將進入中央警察大學研習受訓，讓保大同事們都與有榮焉。

黃書伶警專32期畢業，2020年調入保安警察大隊，雖然外型甜美，平日擔任的卻是酒測臨檢攻勢勤務，且績效卓著，與同事相處融洽。許于婕警專37期畢業，2020年10月畢業後即派任保大服務，具有歌唱表演專才的她，會別出心裁自製識詐影片，也常在各式犯罪預防宣導場合有出色的表現。

保大大隊長陳建龍表示，警察的工作繁重、時間長，且須日夜輪班，留守駐地的時間比與家人相處的時間還多，因此保大打造一個良好的進修與休憩環境，成立圖書室及健身中心，提供同仁使用，這次榮登金榜的2名女警就是圖書室的常客，勤餘時都可看見兩人埋首苦讀的身影，同仁也將以2位為榜樣，努力進修充實職能，期待未來雙警花能為警界爭取更多榮譽。