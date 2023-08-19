大陸商務部新聞發言人日前公布對台貿易壁壘調查進度，未來將根據相關規定中止或部分中止ECFA給予台灣產品的關稅優惠，引起各界討論。國民黨台北市議員、2024立委參選人李彥秀指出，2022年台灣對大陸的貿易順差高達1565億美元，但整體貿易順差僅514億美元，代表若沒有來自大陸的鉅額貿易順差，台灣早已是嚴重的貿易逆差國。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮日前表示，2010年6月時，兩岸在「九二共識」的基礎上簽署《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA），但民進黨上台後不只未解除對大陸的歧視性貿易限制，還持續變本加厲，經調查後認定台灣採取貿易限制的措施，不符合推動兩岸經濟關係正常化、制度化及自由化的要求，將依相關規定採取應對措施。

李彥秀今（19）日在臉書表示，民進黨完全執政後兩岸關係急轉直下，雖然中美貿易戰開打後，台灣對大陸的貿易依存度緩步下降，但據大陸統計的數據顯示，台灣2022年對大陸的順差仍高達1565億元，不過台灣2022年整體的貿易順差僅514億美元，「如果沒有來自大陸鉅額的貿易順差，台灣已經是嚴重的『貿易逆差國』」。

「兩岸官方溝通持續中斷，這樣的結果應該早就民進黨預料之中！」李彥秀直言，面對大陸調查，甚至未來可能終止或部分終止ECFA關稅優惠，民進黨政府不能只有膝蓋式反射的批評，應該要拿出實際作為降低產業衝擊，「有本事吵架，就要有能力和解，就要有底氣對抗。」