中國公安部本月15至16日聯同泰國、緬甸、寮國警方在泰國清邁舉行針對電信詐騙的專項打擊行動啟動會，首次宣布建立綜合協調中心，嚴打區內人口販運、綁架、非法拘禁等犯罪。各方表示，將用實際行動向仍不收手的賭詐犯罪集團發出嚴厲警告，向國內外展示中泰緬寮四國警方團結合作、嚴打賭詐的堅定決心。

緬甸北部等東南亞邊境地區的電信詐騙猖獗，大量中國公民被高薪誘騙至境外，遭受虐待。最新一宗案件是擁有高學歷的中國科學院博士張繼效，1年前被騙至緬甸KK園區，每日被逼工作18小時，至今仍未脫困。

中國公安部數據顯示，菲律賓、柬埔寨、馬來西亞、越南、緬甸等國是境外電騙的主要聚集地，其中緬北作案數量佔68.5％。7月底，中共中央政法委召開全體會議，提出從重打擊境外電訊網路詐騙。

針對電信詐騙、賭詐等衍生的人口販運、綁架、非法拘禁等犯罪，8月15日至16日，中國公安部、泰國警察總署、緬甸警察總部、寮國公安部在清邁聯合舉行專項合作打擊行動啟動會。各方決定，在泰國清邁共同建立專項行動綜合協調中心，並針對賭詐猖獗的區域設立聯合行動點，以更緊密的合作、更主動的攻勢、更專業的行動，嚴厲打擊本區域電信網路詐騙和網路賭博犯罪，堅決扭轉人口販運及綁架、拘禁等犯罪高發態勢。