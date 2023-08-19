雲林縣日前發生逆子縱火案，釀3死1重傷慘劇，其中重傷的劉姓婦人（44歲）被轉送彰化基督教醫院搶救數日後恢復情況良好，今天已從加護病房轉進普通病房休養，院方評估再觀察1至2日後，即可安排出院時間。

劉婦家中於8月15日凌晨乍逢劇變，劉婦與其同居人杜姓男子的33歲兒子因債務問題發生口角，當天凌晨3點多，杜子竟縱火，造成屋內杜男及劉婦的4歲兒子、21歲女兒等3人喪生火窟，劉婦則重傷。

案發後，劉婦第一時間先被送往若瑟醫院治療，並於當上午6點轉院至彰化基督教醫院專責燒燙傷中心，雖意識尚清醒，但經診斷為呼吸道未明示部位燒傷、吸入性嗆傷，且其呼吸道尚有部分碳粒。

經彰基醫療團隊搶救4天後，院方評估劉婦已脫離險境，劉婦的呼吸道在燒傷後未出現狹窄、感染等後遺症，吸入性嗆傷和一氧化碳中毒部分經過醫療救護也復原得不錯，因此今天讓劉婦轉進普通病房。

院方表示，劉婦復元狀況良好，雖隨時都可以出院，不過，劉婦在逃過死劫後，一直悶悶不樂，不太說話，基於身心靈照護的必要性，將再觀察劉婦1至2天後，再與家屬討論出院時間。

院方指出，這幾天劉婦都有家屬前來探視，劉婦也還有2個兒女，都很孝順，也都有到院陪伴，目前較令人擔心的是劉婦心理創傷的層面，該院社工部已介入，同時並結合教會資源，期盼早日助劉婦度過生命難關。