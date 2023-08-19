睽違3年，台東最美星空音樂會19日再度回到長濱開演，活動邀請三金跨界鬼才大提琴家范宗沛、豎琴獵人李哲音以及愛樂Taiwan JustMusic藝術總監小提琴家歐聰陽聯袂帶來殿堂級的音樂饗宴，並邀請多組音樂團體，與現場民眾一起在八仙洞靜謐星空下，提前共度浪漫七夕。

台東縣政府表示，台東最美星空音樂會上週接連兩日(8／12、8／13)在大武鄉、池上鄉舉辦，更適逢英仙座流星雨極大期，與民眾一起追星。今年度第6場次，來到睽違3年的長濱鄉八仙洞，這裡除了擁有數個海蝕洞奇景，更是舊石器時代長濱文化的發跡地。長濱場次前2年，受到疫情、地震等天災影響，無法與星空迷們一起見證長濱的絕美星光，為彌補前兩年遺憾， 8月19日重返八仙洞遊憩區，重現在神祕八仙洞前聽音樂、看星星的感動。

長濱場次將邀請曾獲三金配樂獎項肯定的創作鬼才大提琴家范宗沛、熱愛台東、致力於音樂文化傳遞的豎琴獵人李哲音，以及愛樂Taiwan JustMusic藝術總監小提琴家歐聰陽，聯手帶來極具魅力的弦樂三重奏，以動人的弦樂樂音點綴八仙洞星光。同時，更將匯集入圍美國獨立音樂獎的Fann芳怡、入圍第32屆金曲獎最佳演唱組合獎的追風少女FALI，以及在地樂團馬樂樂團，交織清新、溫柔、溫暖的曲風，輪番唱出七夕的浪漫戀曲。

台東最美星空音樂會也持續讓民眾看見「最美！」不只深入台東各處觀星祕境辦理，也在音樂會中讓「星星」成為活動的主角。特別設計星空迷最愛的「暗燈儀式」環節，邀請經過台東最美星空培訓、認證的在地星空導遊，帶來專業的星空導覽。活動剩下最後3場，更多最新消息請見官方FB（https://www.facebook.com/StarryTaitung）