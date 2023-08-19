南投縣日前因卡努颱風侵襲出現嚴重災情，然而行政院長陳建仁為風災巡視高雄時，稱高雄有做到超前佈署，不像有些地方沒做到，遭外界質疑是暗指南投縣長許淑華；不料高雄17日隨即因為強降雨，市區出現多處淹水。對此，南投縣長許淑華昨（18）天做出回應，一席話讓網友直呼，跟陳建仁高下立判。

許淑華指出，看到高雄市中心積水，即是民進黨中央推動的「水環境治理」，相關工程著重於市區道路排水系統跟河川林邊水環境整治，和南投仁愛鄉山區的治山防洪在需求上有所不同。

對於災情，許淑華懇切表示，盼中央更理解每個鄉鎮的需求，也能對各縣市面臨到淹水的不同問題有所體會，這樣才能對症下藥。同時她也建議中央，可以花時間對每個不同縣市鄉鎮做更多了解，聆聽各方建議，「或許對未來編列治水預算時比較可以達到實際的效果」。

而高雄淹水情況嚴重，南投縣政府發言人蔡明志也補充，盼各界面對災情都能以同理心看待，祈願高雄淹水沒有造成太多財產損失，希望大家能以本島一命的心情，關懷與幫助受災民眾，對極端氣候可能造成的危險也能時時保持警戒，保護人民生命財產安全。

對於許淑華的回應，民眾紛紛在《中時新聞網》留言稱，「跟剩騎士高下立判」、「所謂超前計畫，其實就是操錢計畫，你沒聽懂嗎？」、「老天爺送陳建仁的大禮」、「救災政治化、噴口水，也只有民進黨選瘋了才會幹的事！」、「鈔錢部署都佈到哪裡去？下水道又打回原形？瞴菜川伯好不容易清好，唉！」、「這才是政治人物的風範」。