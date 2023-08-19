彰化縣政府於彰化市八卦山太極恩主寺舉辦中元動物靈普度法會。（彰縣府提供／孫英哲彰化傳真）

為感懷逝世動物及為所有在世的動物消災祈福，彰化縣政府在中元節前夕，於彰化市八卦山太極恩主寺舉辦中元動物靈普度法會，期能藉由法會體現「眾生皆平等，萬物皆有靈」的價值觀，為往生動物超度輪迴，並祈求在世的動物健康平安，也提供相關動物防疫人員尋求身心慰藉的機會。

法會上午由聖樂淨壇開始，藉由誦經、普度過程，讓逝去的動物得到安息，撫慰相關動物防疫人員及畜禽養殖人員的心靈，並為眾生萬靈祈福，祈求消災解業，六畜興旺，幸福安康；法會下午則是進行謝壇送聖儀式，功德圓滿。

彰化縣是畜牧業大縣，養禽場數共2512場，其中有陸禽場1396場及水禽場1116場，彰化縣內自2022年8月起至今，已撲殺高病原性禽流感案例場22場禽場，約41萬9千多隻家禽，藉由這場莊嚴肅穆的普度法會，盼能安撫生靈及慰撫人心。

彰縣府表示，員林動物收容所自流浪動物「零撲殺政策」上路後，雖於推廣流浪犬貓認領養上不遺餘力，認領養率亦逐年攀升，但仍有少數流浪動物因罹病或意外事故而不幸逝世，因此這場普度法會同時也要表達對動物亡靈的追思與哀憫，並祈求飼主家中毛小孩的健康平安。

「萬物皆有靈！」謝姓民眾說，這幾年因禽流感疫情之故，彰化縣內撲殺了不少禽類，每每聽到這樣的消息，都令人感到難過，能舉辦普度動物靈法會，也是對生命的尊重。