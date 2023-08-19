以廖姓嫌犯為首的暴力討債集團於去年9月間前往欠債人經營之越南小吃店砸毀鍋爐、碗盤等生財器具，藉此恫嚇、索討欠款。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

以廖姓嫌犯為首的暴力討債集團近日涉嫌以毆打傷害、砸店恐嚇等手段索討債務，台中市警察局霧峰分局掌握廖嫌共9人相關涉案事證，日前分別在龍井區台灣大道5段等12處地點拘提9人到案，詢後依組織犯罪防制條例、恐嚇、傷害、毀損等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

霧峰警分局偵查隊於今年3月間接獲情資指出，以廖嫌為首之暴力討債集團，利用外籍移工或新住民不熟悉我國法令及語言不通等求助困境，涉嫌以毆打傷害、砸店恐嚇等不法手段索討債務。

經調查，越南籍新住民「阿信」之同居人，因積欠廖嫌債務，廖嫌即指示手下黃嫌等人，於去年9月間前往「阿信」經營之越南小吃店砸毀鍋爐、碗盤等生財器具，藉此恫嚇、索討欠款；另名越南籍移工「阿文」亦因積欠廖嫌同居人債務未還，廖嫌遂指示手下黃嫌等人於今年3月間，跟蹤「阿文」並趁機毆打，要求償還債務。

警方過濾清查掌握廖姓嫌犯共9人相關涉案事證，發現集團中有6名本國籍成員及3名越南籍成員，經報請台中地檢署指揮，並與台中市警察局刑警大隊偵四隊、偵五隊、偵七隊、第四分局、第六分局、烏日分局、太平分局、新北市政府警察局板橋分局等單位，共組專案小組展開查緝行動。

經專案小組長期跟監蒐證於14日持搜索票、拘票，分別在台中市龍井區台灣大道5段等12處地點同步執行查緝，查扣棒球棍、棒鎚、本票、借據、存摺、手機等證物，並拘提廖姓犯嫌等9人到案，全案詢後依組織犯罪防制條例、恐嚇、傷害、毀損等罪嫌，移請台中地檢署偵辦。

霧峰警分局呼籲，發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，最重可處10年以下有期徒刑、得併科1億元以下罰金；參與者最重亦可處5年以下有期徒刑、得併科1千萬以下罰金。民眾如有債務糾紛，應循正當法律途徑尋求解決，切勿心存僥倖，以身試法。