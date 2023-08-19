國民黨總統參選人侯友宜近日民調回升，包括《美麗島電子報》及《ETtoday民調雲》都顯示侯友宜支持度已超車民眾黨總統參選人柯文哲，回到第二名位置。對此，國民黨台北市議員、立委參選人游淑慧則以16字分析民進黨的策略。

游淑慧今（19）日在臉書指出，對於侯友宜近期的民調緩步上升，國民黨當然信心提振，但也不用沾沾自喜，因整個選戰節奏幾乎都是被民進黨操縱在手上，誰第二、誰第三，都得看他們的臉色和力道。

「有國家機器、媒體機器想打誰就打誰，把選舉操縱的非常可怕」，游淑慧進一步說道，當侯友宜在今年上半年民調穩定領先時，民進黨的黨政媒就全力黑侯；最近看到柯聲勢直逼賴時，馬上又將炮口對向柯。游淑慧直言，民進黨的策略就是讓侯、柯民調一樣高，因民進黨絕不讓在野棄保發生，因此民進黨的最高策略就是「捧低打高、見縫插針；在野分裂、一綠獨強」。

游淑慧坦言，大家都認同整合卻都不想做副的，但並非侯、柯自私不願合作，而是他們都不是代表個人，背後背負著整個政黨支持者的期待，任何事都不是一個人能任意做決定的。包括主觀因素、政黨路線等種種因素使在野整合更為棘手，游淑慧說這不僅讓局勢越來越亂，更往民進黨喜歡的劇本走。

游淑慧認為，目前看起來難解的事只能先放著，各自努力往前衝，侯民調上升也不能沾沾自喜，得繼續展現敦厚誠懇、自信負責的個人特質，大步往前走，因選舉除了看結果，也看態度。