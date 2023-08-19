高雄「夏祭新鮮事—大崗山龍眼蜂蜜文化節」19日在阿蓮區舉行，小朋友玩闖關遊戲。（林瑞益攝）

高雄「夏祭新鮮事—大崗山龍眼蜂蜜文化節」19日在阿蓮區舉行，在地蜂農籲請民眾多支持大崗山的蜂蜜。（林瑞益攝）

高雄「夏祭新鮮事—大崗山龍眼蜂蜜文化節」19日在阿蓮區舉行，陸軍裝甲第564旅提供裝甲車，吸引民眾拍照留念。（林瑞益攝）

高雄「夏祭新鮮事——大崗山龍眼蜂蜜文化節」今（19）日在阿蓮區登場，高雄市長陳其邁出席並推銷龍眼蜂蜜，他說，大崗山出產的蜂蜜是「過三關」的品質保證，包含HACCP、ISO 22000、清真食品國際認證，連蔡英文總統也在吃。他還透露自己的皮膚好是因為從小擦了蜂王乳所致。

陳其邁致詞時說，高雄總共有7個區產蜂蜜，包含阿蓮、岡山、田寮、橋頭、內門、杉林等，經議員提示還有大樹區，陳其邁驚訝地問：「連大樹區也有產蜂蜜？」

陳其邁還談到，高雄市為何人緣好？這是因為他過年時都有送農特產品給中央部會，各部會都有收到農特產品。因此，高雄與中央的交流比較方便。他以蔡英文總統為例，經過前兩年送之後。第三次就會問蜂蜜產出了嗎？陳其邁還呼籲，大崗山蜂蜜數量有限，民眾要買要快。

陳其邁也透露，他的外公就是養蜂的，自己從小就吃蜂蜜長大，且自己的皮膚好，這是因為以前擦過蜂王乳所致。他還提醒皮膚狀況較差的高雄市議員陳明澤可以試試擦蜂王乳。

此外，蜂蜜文化節還結合陸軍裝甲第564旅，在現場展示雲豹裝甲車等裝備，軍方呼籲有志青年從軍報國，共同守護家園。活動還有闖關遊戲，親子們到場玩遊戲，場面相當熱鬧。