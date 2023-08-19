ASAI京都四條旅店暨京都都喜天麗飯店總經理山下誠表示，ASAI京都四條旅店成功打入文青市場，6月開幕以來海外市場住客即由台灣旅客奪冠。因應京都都喜天麗飯店將於9月開幕，即日起至8月底祭出半價優惠的早鳥專案，盼吸引台灣旅客入住體驗。

都喜國際成立於1948年，旗下都喜天麗（DUSIT.BK）為泰國證交所上市飯店集團，經營包括飯店和度假村、飯店教育機構、食品、房地產開發和飯店業相關服務等5個部門，並在泰國經營烹飪學校和飯店學院，並在泰國、柬埔寨和越南經營餐飲公司。

都喜國際遵循平衡、擴張、多元化的「三管齊下」可持續成長策略，於房地產開發、飯店相關服務及食品產業多元化投資。截至2023年第二季，集團於全球18國透過6個品牌，經營334家飯店及別墅，今年目標在亞洲及歐洲合計新開14家酒店。

都喜國際旗下飯店品牌包括高檔旗艦的都喜天麗（Dusit Thani）、奢華的都喜泰麗（Dusit Devarana）、現代高檔的都喜D2（dusitD2）、中高檔的都喜公主（Dusit Princess）及輕奢風格的ASAI旅店，以及提供高檔度假租賃的Elite Havens。

都喜國際插旗日本文化古都的京都，以「服務強調親切」、「提升幸福感」、「用在地特色串聯旅客與當地文化」和「永續經營」等四大概念，打造ASAI京都四條旅店及京都都喜天麗飯店2家飯店，前者已於6月1日開幕，後者則將於9月1日開幕迎賓。

京都都喜天麗飯店位於京都核心的寧靜住宅區，臨近西本願寺、東本願寺及京都塔，距離交通樞紐京都站僅850公尺。飯店由泰國曼谷知名設計公司PIA Design操刀，將泰國人的熱情好客與日本人注重細節的傳統，透過現代風格進行詮釋，結合優雅及舒適風情。

京都都喜天麗飯店為4層樓高建物，設有7種房型共147間客房，合計可容納多達230人的2間宴會廳，以及設有健身房、活動中心、室內游泳池、4間水療室及1間泰式按摩房的Devarana Wellness芳療中心，將泰國治療藝術及日本沉浸儀式相結合。

6間美食餐廳亦為京都都喜天麗飯店的主要亮點，包括由星級主廚Bo和Dylan坐鎮的Ayatana六感泰式餐廳、Koyo紅葉鐵板燒餐廳、Kati泰式甜點工作坊、Den Kyoto電京都酒吧俱樂部、大廳酒廊及Tea Salon品味茶館。