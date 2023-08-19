一名35歲男子每天中午幾乎都吃市售便當，且一定外帶1杯含糖手搖飲回辦公室享用，長期下來，體重與腰圍都增加不少，一次健檢發現，他已有中重度脂肪肝，且已罹患代謝症候群。醫師表示，男子未來罹患三高、心臟疾病、腦中風的機會都較一般人高。

北投健康管理醫院副院長梁程超表示，上述男子近日的健檢報告顯示，其腰圍高達112公分，已超過男性正常標準（90公分），三酸甘油脂239mg/dl，也高於標準值上限150；腹部超音波顯示，已罹患中重度脂肪肝。該男子已罹患代謝症候群，未來罹患三高、心臟疾病、腦中風的機會都遠高於一般人。

梁程超表示，脂肪肝已成為全世界慢性肝病的主要元兇，不僅傷害肝臟，也會造成慢性肝炎、肝硬化，甚至肝癌，脂肪肝的病因與脂質、醣類代謝異常、肥胖有直接的關係。

他表示，脂肪肝的形成與糖、澱粉、酒精及過多熱量密切相關，特別是手搖飲料所添加的糖都是「高果糖玉米糖漿」，因大量果糖只有肝臟能處理並代謝成脂肪及尿酸。另外，過剩的熱量也會產生脂肪肝。

代謝症候群有5項危險因子，5項中若有3項符合即已罹患代謝症候群：

1. 腹部脂肪堆積（腰圍男性≧90cm、女性≧80cm）

2. 血壓偏高（收縮壓≧130mmHg或舒張壓≧85mmHg）

3. 高密度膽固醇偏低（男性＜40mg／dL、女性＜50mg／dL）

4. 三酸甘油脂（TG）偏高（≧150 mg/dl）

5. 空腹血糖值偏高（血糖值≧100mg／dL）

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