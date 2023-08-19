李玟（Coco）生前曾擔任《中國好聲音》導師，日前微博上突然流出李玟生前錄音控訴節目組賽制不公，甚至透露自己遭不公對待、羞辱的音檔及影片，讓許多李玟的粉絲看了相當心疼；其中一名李玟粉絲同時也是大陸博主的「舒嬤嬤」，竟在替偶像抱不平後收到死亡威脅，讓他在鏡頭前痛喊「我想活著」。

李玟的音檔曝光後，立刻引起網上李玟粉絲撻伐《中國好聲音》節目組，其中大陸博主「舒嬤嬤」第一時間跳出來支持李玟，怎料，隨後竟接到一通來自浙江的電話死亡威脅，「在我直播的時候給我打電話給我訂花圈」，之後更忍不住淚崩直呼：「我很喜歡CoCo，但是我想活著，我不知道他怎麼知道我電話號碼的，我把影片刪了，我沒有辦法了」。

事後，舒嬤嬤透過微博向大家報平安，坦言人生第一次被人打電話威脅，「我不會去報警，也不敢報警，對於我為CoCo發聲的視頻，我一點都不後悔，我就是一個真實性格的人，有什麽話說什麽，我不會藏著！反正非常感謝大家的安慰關心、我現在一切安好」。

舒嬤嬤直播淚訴遭死亡威脅。（圖／擷取自微博）

如今風波越演越烈，《好聲音》17日晚間發出聲明表示，部分自媒體帳號在網路平台散布惡意剪輯的錄音，是對逝者的不尊重，也嚴重損害節目形象，強調「作為《2022 中國好聲音》的導師，李玟女士全身心投入工作，期間曾有的誤會經溝通當時即已消除。出於對逝者的尊重，我們不再對此事過多解釋，永遠銘記她對節目的真情付出，願逝者安息」。