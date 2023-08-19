近期飛行員站F-16機翼上拍攝婚紗照，部分媒體、政治人物提出質疑，認為後續對民眾開放憂造成戰機蒙皮受損機率增加。（照片 / IDF經國號臉書粉絲團提供）

近期一對空軍飛行員新人站上F-16V戰機機翼拍攝「特種婚紗照」，引發各界熱議。空軍航空技術學院前學務處長、台灣民眾黨基隆黨部主委林毓峯提出批評，指該舉動恐有不妥，認為後續對民眾開放憂造成戰機蒙皮受損機率增加；國防部也回應稱「考量該行為可能發生人員摔落潛在風險，已要求各單位非執行修護任務時，嚴禁站在機翼上」。現退輔會主委馮世寬則表示，原本是一場歡樂且獲長官認同的婚紗攝影，現如今卻成為陰影，他也為此打抱不平。

馮世寬首先表示，空軍一直是個大家庭，尤其空地勤處於高壓環境下工作，無論是警戒待命、各項任務都導致回家時間很少，因此不管同袍或眷屬的待遇，空軍一直做得很好。正因如此，經常有懇親會、舞會等相關活動舉辦，為的正是增加彼此之間的感情。

馮世寬進一步提出，正是因為大家庭的概念，讓絕大多數的眷屬都很熱愛空軍，大家團結一心。三、四十年前，其實當時的照相機並不如現在普及，同時因為保密觀念，眷屬即使有機會進基地也很少有機會能夠拍照，然而時代正在改變！如今像熊前司令、現任劉司令等都是自美換訓F-16回國的教官，這些幹部曾經接受過「洋墨水」洗禮，將更開放的訓練、觀念帶回中華民國空軍，因此能看到空軍漸漸開放，在對眷屬的禮遇上也與時俱進，這正是一種「高風險下的福利」。

馮世寬稱，空軍一直正在往前走，如果因為一張站在機翼上的照片被不懂的人批評而讓空軍起戒心，反而是對這個大家庭的一種傷害。他認為，空軍理應全體贊成這件事，且不應因噎廢食，鼓勵這些眷屬認識並給自己先生、太太的工作支持，進而增進士氣。

最後，馮世寬大力支持拍攝「特種婚紗照」的這對空軍飛行員新人夫妻，同時鼓勵他們互相恩愛。尤其男生，對馮而言更是學弟，喊話讓他成為英勇的飛行員、捍衛國家安全，勿要懼怕外界無知的評論。

另，馮也說，這對飛官的婚紗照片拍得非常好，希望俊男美女下次能有機會再到飛機前拍一次！也可以讓更多看到的年輕人對空軍有崇拜的心，進而投效空軍翱翔天際，對國防絕對是正面宣傳。