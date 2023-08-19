信義分局破獲以競技協會為名義的德州撲克賭場。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方查扣現金3萬8195元、記帳本、點鈔機、監視器鏡頭及籌碼8827萬9740分等證物。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市警信義分局日前接獲檢舉，松隆路一棟商辦大樓12樓，以博弈競技協會為幌子，擺設德州撲克賭桌，透過網路招攬會員，於現場以籌碼換現金方式進行賭博，經多日探訪、蒐證後，日前前往查緝，當場查獲林姓現場負責人及工作人員2人、荷官5人、會計1人及賭客人16人，合計25人，查扣現金3萬8195元、記帳本、點鈔機、監視器鏡頭9個、撲克牌128副、德州撲克桌布2張及籌碼8827萬9740分等證物。

警方調查，該賭場以競技協會名義，招募會員賭博，並裝設多支監視器監控出入口動態，以躲避警方查緝，該賭場以1比1兌換，離場前賭客需匯款轉帳結算，全案將負責人、工作人員及荷官，依賭博罪嫌移送法辦，賭客以違反社會秩序維護法裁罰，違法使用場所部分，將函請社會局、商業處等相關目的事業主管機關裁處。

信義分局表示，許多非法賭場以申請撲克協會或競技協會等方式，企圖以合法掩護非法，假藉比賽、訓練等名義，行賭博之實，以規避警方查緝，警方呼籲，賭博行為經常導致家庭不睦、傾家蕩產，甚至衍生暴力討債等重大犯罪，對社會治安負面影響甚鉅，警方絕不容許非法經營賭博。