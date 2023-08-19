移民署雲林縣服務站黃姓主任，在今年1月擔任新竹縣服務站主任期間，遭下屬集體向單位及媒體控訴，經常在上班時打瞌睡、占用公家水電洗澡，還要求同仁出錢繳私人罰單，甚至拿績效獎金，宴請志工、通譯人員。移民署政風調查後，僅給予口頭警告及一支申誡處分，事後又調到雲林擔任主任。本報接獲爆料，監委蔡崇義立案調查並於近日約詢移民署高層，但17日黃員接受薛詢後，隔日就提出退休申請，目前移民署已在人事作業，挨批有護航嫌疑。

當時媒體報導，黃員常在上班時坐在位子上戴耳機、打瞌睡，還會擅用下班、假日時間，到辦公室洗澡、聽音樂休息，濫用公家資源。更發生過替代役男誤將中國大陸籍女子證件作廢，還為此私下賠償3萬元機票錢，但卻要員工分攤。直到事件爆出後，黃員才退還一部分費用。

移民署內部盛傳，黃員事後未調整主管職務，僅派去支援中區大隊，卻在6月又調至雲林服務站繼續擔任主任。這種離譜的狀況讓內部人員看不下去而向監察院檢舉。

監察委員蔡崇義接到檢舉後申請立案調查，17日約詢移民署長、副署長、人事室主任、中區大隊長及黃員，未料黃員卻在18日突然火速提出退休申請，但移民署卻未考量本案還在調查，仍繼續進行人事作業，而被質疑有官官相護之嫌。

移民署在1月發生本起檢舉案後，曾發出說明表示，本案相關事件發生在107至108年，後續交由政風單位調查，並提報考績會後口頭告誡，另外賠償費用部分，已全數由站主任自行負擔。而精神不濟打瞌睡，也做出行政處分申誡1次。後續將督請該站主任以身作則，避免類似情形再度發生。