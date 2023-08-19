根據共軍東部戰區微博發布的影片，在東部戰區聯指中心下達行動指令後，戰區海軍多艘驅逐艦、護衛艦、導彈快艇，戰區空軍殲擊機、預警機、干擾機編隊，火箭軍常導火力單元等任務兵力，快速向預定區域機動集結，展開作戰部署。在多源情報信息支撐下，各作戰平台根據任務編組，體系出擊、協同行動，按計劃抵達台島周邊海空域，進行多方向、立體式、長時段抵近懾壓，塑造全向圍島進逼之勢。