彰化知名仙草店分享，最近一對母女來應徵工作，本以為是媽媽陪女兒來面試，結果媽媽先是抱怨了店內環境與工作內容，接著又說自己也要面試，因為要陪女兒上班，如果不同時錄用她們倆，那就不會讓女兒來工作，超奇葩的面試故事吸引3.5萬人朝聖討論，不少網友看呆直呼，太誇張了。

彰化知名仙草店在臉書粉專上分享，最近招募新人，17日那天來了一對母女應徵面試，女兒接受面試的時候，媽媽全程陪伴，期間還不斷抱怨說「冷氣要再加裝，這樣不夠涼」，然後聽到老闆說入職以後可能要幫忙清洗廚房和一些用具，媽媽又說「我女兒不能洗東西，手會怎樣怎樣的！」

仙草店老闆表示，講到後來他其實已經放棄了，但仍維持禮貌回應那位媽媽的疑問，好不容易按照面試標準流程談完了，告訴對方如果有錄取會通知，結果那位媽媽突然坐下說「我也要應徵！」讓他當場傻眼說「目前店裡面只打算徵1個人耶！」

仙草店老闆指出，那位媽媽聽了以後怒喊說「我要來幫我女兒工作，如果不請我，我女兒就不做了！」讓他差點吐血，只能硬撐著笑容回應說「如果有確定，公司會打電話聯絡，謝謝。」結果這位媽媽還咄咄逼人問說「要多久才會確定？你們開公司的都這樣說，結果一個都沒打電話來。」

仙草店老闆見狀只好說出大實話「還是妳們先去找別間公司，我這邊沒辦法配合妳的要求。」結果那對母女就生氣走掉了，讓他覺得很莫名其妙，但他真的已經盡最大努力維持禮貌，也忍不住感嘆說「小孩真的不能這麼保護，這樣出社會會很辛苦」。

超扯故事吸引3.5萬人朝聖，不少網友留言討論，「誇張，這樣很難在社會上生存競爭」、「之前面試的時候只要是家長陪同的，一律不敢用」、「叫媽媽自己開公司當老闆娘」、「一對活寶」、「這樣小孩以後會很慘」、「現代的父母除了保護過頭，孩子也要變成啃老族啦！」