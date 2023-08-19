高雄廖姓男子自知外貌不佳，特地在網路上盜取長相清秀男子的大頭照，在交友網站上誘拐一名和父親吵架、正想離家出走的16歲少女，把少女騙到住處，自稱是帥哥的弟弟、性侵少女得逞。少女事後向父親坦白，聯合對廖男提告，高雄地院依強制性交等罪判廖男4年，可上訴。

廖男自知網路交友世界「以貌取人」，先在網路上盜取長相清秀男子的照片，上傳交友軟體和IG做為大頭貼，暱稱「棠棠」、「小惡魔」，2022年7月某日成功攀談結識一名16歲少女。

少女向廖男透漏，最近和父親吵架，氣得她想離家出走，廖男見有機可趁，慫恿少女可以暫時搬到他家清淨、「放鬆一下」。少女不疑有他，以為遇到知心網友，帶著簡便的行李便離家出走。

廖男開門迎接少女時，刻意假扮成網路上帥哥的「弟弟」，強調哥哥有事暫時出門，先由他接待少女。少女帶著行李入住後，下午就遭廖男性侵得逞。

事後少女逃回家，向父親揭發此事，還與父親報警提告妨害家庭及性侵等罪。廖男得知自己挨告，立刻私訊少女，謊稱自家裝有監視器，已拍下兩人性愛過程，警告少女不要亂說話，不然就要把影片上網放送。少女嚇個半死，告訴父親後，少女父親再告廖男恐嚇。

開庭時廖男坦承犯行，一度和少女家人談和解，但因雙方賠償金額認知差距過大，導致調解破局。法官考量廖男領有身心障礙手冊，對少女造成的身心靈傷害非輕，最後依強制性交、恐嚇等罪判其4年，可上訴。