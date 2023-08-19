一名女網友和男友交往半年多，彼此都是對方的初戀，兩人日前終於第一次在外面過夜，女網友滿心期待，以為可以共度浪漫夜晚，沒想到男友鼾聲如雷「全身高頻率震動」，她整晚無法入睡，崩潰求救。

一名女網友在《Dcard》發文指出，最近和男友到外地旅遊2天1夜，第一天行程結束回到住宿地點，心想終於可以體驗電視劇中「抱著睡」、隔天陽光灑進來的感覺，沒想到現實卻超崩潰，「還沒等到早上，我半夜就被男友的打呼聲給吵醒。」

原PO直呼男友的打呼聲比她的手機鬧鐘聲音還大，「不誇張，而且他打呼的時候，全身會像筋膜槍一樣高頻率震動」，她無奈表示「人生第一次整晚都沒辦法睡，居然是因為男友打呼太大聲。」

原PO隔天委婉向男友反應此事，才知道男友和朋友出遊時，都會單獨住一間房，否則其他朋友會無法睡覺。她求助「我總不能戴耳塞戴一輩子吧，救命！」

打呼問題非同小可，許多網友都勸原PO想清楚，「除了分房就是分手，妳要忍一輩子嗎」、「身為過來人告誡妳，分房睡才是正解」、「打呼我完全不行」、「如果妳是淺眠的人，真的要考慮清楚」、「太慘了！我會考慮分手或以後一定分房睡，不然每天沒睡飽絕對是精神折磨。」