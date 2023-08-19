7／22是農曆7月7日，也是一年一度的七夕情人節，許多情侶早已計畫好該如何度過這段浪漫時光，不過命理師小孟老師提醒，這一天屬於極陰月、極陰日，有8大禁忌千萬別犯，否則後果不堪設想。

▍禁忌一：避吃牛肉

牛郎過去的工作為照顧牛，所以七夕大餐盡量避免吃大量牛肉，否則會冒犯牛郎，讓情侶間容易出現爭執或衝突，若不小心吃到，可藉由做善事或做功德化解。

▍禁忌二：避免服裝有破洞

織女過去的工作為織布，若穿上破洞衣褲，代表感情會出現缺憾，未來可能會有難以彌補的裂痕，因而結束感情。

▍禁忌三：避免搬動床

七夕時搬動小孩的床鋪容易驚動床母，造成對小孩的加持力量減低。

▍禁忌四：不可以打罵小孩

七夕床母會來，因此不要打罵小孩，以免觸怒床母。

▍禁忌五：七夕拜床母

床母是半陰半陽的神，因此祭拜時間要選在16時過後，最好是16時至18時30分之間，傍晚拜更好，能讓小孩睡得安穩。

▍禁忌六：拜床母禁放5供品

床母不挑刺，因此不可以拜魚；且床母喝醉不會照顧小孩，所以酒也不能拜；同時也不要擺筷子，避免小孩不乖，床母拿筷子打小孩。另外，不能拜青菜及瓜子，前者代表『青青菜菜』（台語，意指隨便、敷衍了事），後者代表床母會「呱呱」唸孩子。

▍禁忌七：床上不可擺娃娃

七夕床母會來，要把玩偶娃娃（假小孩）拿走。

▍禁忌八：不宜提分手

鬼月7月7日為極陰月、極陰日，在七夕提分手，不但未來不幸福，也無法獲得牛郎織女祝福。

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