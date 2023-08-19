位於台南市南紡購物中心對面「大益夜市」，先前爆出違法營業，台南市政府市場處裁罰多次，已勒令停業，惟業者近期向南市府夜市審議委員會提出申請，已通過初步審查，公告1個月後，待取得設置許可即可營業；國民黨南市議員蔡育輝直斥「市府開罰、業者不繳，申請夜市竟准了？這是什麼道理？檢調該查查吧？」

據了解，大益夜市於去年未經許可設置前，就違規經營，市場處要求限期改善未果，依據台南市攤販管理自治條例依次開罰，截至今年6月前後稽查19次並開罰，但業者僅繳款2次，6月間遭勒令停業，如今卻「原地復活」，蔡育輝直言社會觀感很糟，老百姓如果被罰不繳款，能有這種待遇嗎？

對此，市場處也說明，大益夜市先前未許可設置逕行營業，依據台南市攤販管理自治條例連續開罰，僅繳納部分罰款，這部分在審查設置許可階段時，會要求業者必須先完成所有罰單繳納，才可能核准營運。

針對網路盛傳大益夜市要開業，市場處強調，大益夜市申請案經審查委員認為這是設在商業區的夜市，相對於其他夜市多位在公共設施保留區、住宅區或馬路上，並沒有不予核准的理由，業者也依委員要求，規畫自設停車場，目前初步通過審查，並公告為期1個月，這短段期間也同步收集彙整各方意見，最後會再召開審查會，討論是否同意設置許可。

另外，同樣位於東區的大東夜市申請合法設置案，目前原業者承租到市農會土地會沿用大東夜市營業，占地約三分之一，將沿用「大東夜市」招牌營業；但市府所有土地部分占地約三分之二，則已被一名來自高雄市的股東及部分大東夜市股東以2500萬元得標。

市場處表示，內部仍將針對大東夜市申請案進行審查，據了解，雙方業者如能談妥，仍會以一個夜市的型態營運，若無法談妥，則可能會有兩個大東夜市。