項婕如新片飾演菜鳥刑警。（華映娛樂提供）

懸疑犯罪電影《查無此心》由《目擊者》、《緝魂》監製唐在揚與氣質女神張鈞甯共同監製金鐘獎最佳導演曾英庭執導，張鈞甯、阮經天領銜主演，項婕如、游安順、陳為民、薛仕凌及泰國女星莎吉・阿皮旺共同演出，電影將於9月8日全台盛大上映！新生代女星項婕如片中飾演菜鳥女警，與張鈞甯搭擋辦案，兩人從開拍前就一起接受動作特訓，拍攝後期還培養出革命姐妹情，感情好到在片場上演「薑糖傳情」。

24歲新生代女星項婕如，自2018年演出電影《有五個姊姊的我就註定要單身了啊！》出道後戲約不斷，陸續參演《做工的人》、《媽，別鬧了！》等超夯台劇，也曾獲選2022年台北電影節非常新人，今年初在電影《疫起》與曾敬驊搭擋醫護CP同樣表現亮眼。在新片《查無此心》中項婕如飾演一名警大榜首畢業、綽號「菜尾」的菜鳥刑警，有著認真到近乎白目的生動演技，也是全片少見的陽光角色。導演曾英庭表示，「婕如有一種非常自然的純真特質，以及對事情的認真與執著，跟片中這個菜鳥一樣。」而她的清新氣質，更讓飾演長官的陳為民都忍不住驚呼：「小項真的是我見過卸妝後最美的人，素顏比上妝漂亮！」

為了演出刑警，項婕如做足功課，不僅訪問了真正的女警，還熟讀《犯罪學概論》，甚至還沒開拍就學起了刑警辦案，「劇本看一半，我就用剛學到的犯罪學，去分析兇手可能是誰及犯罪動機，自己列了好幾種可能性。」此外，開拍前也做了非常多動作特訓，舉凡槍法、翻滾、防身、擒拿等，樣樣都要練，她說：「那陣子還帶了一副槍和手銬回家，每天在那邊銬自己。」拍攝期間為了維持角色狀態，項婕如還時常趁著放假自學跆拳道，沒事就去爬山、跑步、騎單車等，認真勤快模樣，和片中角色「菜尾」如出一徹。

項婕如在《查無此心》和女主角張鈞甯搭擋查案，從開拍前就一起進行動作特訓，拍攝後期兩人還培養出革命情感。項婕如分享，拍攝期間某日天氣冷，張鈞甯便把身上最後一顆薑糖送給她，但她沒有吃，隔天看她演一場情緒壓抑的戲，於是又把薑糖回送給她。沒想到再隔一天，張鈞甯又再回送給她，兩人就這樣不停上演「薑糖傳情」，展現姐妹情深。而張鈞甯受訪時也誇讚說：「我在她這年紀我還不知道表演是怎麼回事，但她都很在狀況內，也很有自己的想法，真的很棒。」