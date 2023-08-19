國立高雄師範大學於18日承辦中華圖書資訊館際合作協會第16屆第2次年度會員大會。本次活動係以「圖書館服務跨界結合與服務創新」為主題，會員來自全台各地圖書資訊專業人士近百餘人，齊聚研討圖書館空間再造與創新服務相關議題。

活動邀請了國內永續建築理念先驅，知名建築師張瑪龍，專題分享其榮獲2021台灣建築獎的作品「屏東縣立圖書總館」；高雄市立圖書總館館長林奕成，以及承億酒店公共事務長黃知宥，與來自各地圖資相關領域專業人士交流對話。

3位專家分別從圖書館空間再造、文創旅店跨界整合共構圖書服務的特色、公共圖書館服務創新等角度，與全場與會者分享圖書館建築空間最新發展趨勢，以及跨域多元化的服務。

高師大校長王政彥表示，高師大圖書空間已從傳統功能轉型，朝向多元化及智慧化服務型態發展。以和平校區愛閱館為例，此場域是朝友善使用者角度規畫，並開放輕食所打造的新型態校園複合式學習空間。

圖資處處長余遠澤補充說明，學校已分階段導入校園智慧門禁、各類線上化圖資服務管理模組，並將多個校務系統整併於單一登入平台，大幅提升空間資源的使用率及彈性度。