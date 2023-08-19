大馬DJ「平交道女神」Amber NA。（S2O Taiwan提供）

南韓DJ「暗黑版潤娥」MIU。（S2O Taiwan提供）

「S2O Taiwan潑水音樂節」將在今（19日）起，周末兩天於台北市大佳河濱公園盛大登場。今年由泰國製作團隊S2O Factory Company來台操刀指導，S2O泰國創辦人Pulin Milintachinda攜3位率先來台人氣DJ：南韓DJ「暗黑版潤娥」MIU、大馬DJ「平交道女神」Amber NA、巴西電音才子Kenny Musik在活動前一天提前亮相。他說，台灣是亞洲巡迴最後一站，也是最大的一站，四大風格舞台，集結百大DJ巨星、美韓當紅嘻哈歌手，超過69組頂級國際藝人齊聚一堂，將帶給樂迷最難忘的濕身音樂體驗。

談到選擇台灣作為S2O亞洲巡迴壓軸最後一站的原因，Pulin坦言：「台灣與泰國的人有很棒的相同特質：很享受人生，潑水節是泰國傳統的重要節慶，跟現在炎熱的夏天一樣，很適合放鬆享受潑水的快樂。我相信S2O Taiwan一定可以玩得最瘋、一定可以享受跟泰國一樣的歡樂氣氛。」他狂讚S2O Taiwan的S2O主舞台有史上最強的表演陣容，嘻哈舞台MoneyBunny也有很厲害的饒舌歌手登台表演，這是在夏天很棒的一場活動，一定不可以錯過。

Kenny Musik、MIU、Amber NA近年來跑遍世界各地表演，在S2O表演過有很大的不同體驗，有著不同以往的熱情，Amber NA說：「去了全世界的音樂節，我非常喜歡S2O，可以一起玩水、非常青春洋溢，看到很多漂亮的女生也穿上比基尼來，這是夏天應該有的樣子，大家一起分享音樂非常開心！」Kenny Musik與MIU不約而同認為因為S2O有了「水」的關係，台上、台下的人們更加熱情互動，特別歡樂！

Pulin Milintachinda笑說，時常遇到樂迷第一次參加S2O，想體驗又很怕弄濕，有趣的是他們一旦身體濕掉之後，就會想繼續濕下去徹底好好玩，也有很多DJ第一次到S2O大感驚艷，表演前經紀人不一定會解釋S2O是什麼，直到來現場才發現跟以往的活動很不一樣，有的表演完之後就偷偷跑去台下一起玩，甚至還有人會喊著要再來表演。他很開心S2O每年吸引很多外國遊客到泰國朝聖，這幾年在亞洲各地巡迴也受到很大的迴響，台灣則是一直以來最受歡迎的一站，一年辦得比一年盛大，今年的S2O Taiwan保證很好玩，絕對不能錯過。

今年S2O Taiwan破天荒集結亞洲南、北兩大性感人氣女DJ：南韓DJ「暗黑版潤娥」MIU、大馬DJ「平交道女神」Amber NA世紀同台表演，今天的記者會是她們首度見面，不過她們早已在網路上密集討論這次合作的表演曲目，初見面對彼此並不陌生，狂讚彼此本人比網路上還漂亮。Amber NA最近創作很多全新作品，準備在此次S2O Taiwan首度公開與粉絲分享，MIU則是準備人氣K-POP混音組曲帶給大家，將可以聽到很多耳熟能詳的歌曲。

Amber NA透露，這是與MIU第一次合作，「我們有一小時的表演，最後也會帶來一段舞蹈表演，想呈現給台灣的朋友！」MIU說：「這次跟Amber NA很認真準備了跳舞，大家可以期待一下。」橫跨兩地的他們已在視訊練舞，Amber NA說：「我們練了蠻久的，一個很接地氣、耳熟能詳的歌曲，非常性感，很適合在S2O音樂節表演的舞曲。」另一方面，Amber NA也會首度公開9月才要正式上線的新歌〈Make Me Feel〉，只有現場來的粉絲才能搶先聽到。

巴西電音才子Kenny Musik很開心為S2O製作官方主題曲，可以在今年S2O亞洲巡迴各地播放，非常榮幸。他今年是S2O的當紅炸子雞，4月先在S2O泰國主場登台萬人狂讚，7月又到S2O Korea征服韓國粉絲，明天來到亞洲巡迴最後一站S2O Taiwan，與同樣來自巴西的VINNE同台表演，把出自家鄉巴西、近年來深受全球夜店歡迎的新興電音曲風Slap House送給台灣樂迷，這些輕快又重視Bass音的歌最適合跳舞，等不及跟台下樂迷一起狂歡。

被問到最喜歡的台灣美食，Amber NA透露昨晚經紀人已經帶她去饒河夜市，「吃了大香腸，我覺得很好吃，其實我很愛吃香腸，很特別的是台灣還有包一層，叫『大腸包小腸』。哇！好巨大，好愛、好好吃，而且有糯米很有飽足感，目前是我最愛的美食。」她也很喜歡珍珠奶茶；來自南韓的MIU喜歡台灣的麻辣火鍋，念念不忘，而來自巴西的Kenny Musik喜歡吃牛肉麵，那是從小台裔奶奶最常煮給他的台灣食物，來自泰國的Pulin則是喜歡台灣乾拌麵，上一次來台就帶了好幾箱回泰國。

至於如何在S2O玩最好玩？Pulin建議大家：「不要穿太多衣服，穿越清涼越好，男生穿一條泳褲、女生穿比基尼來。」他更打趣地說：「單身的話應該要來參加這個活動，因為你參加完就不是單身了。」