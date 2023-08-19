桃園市一輛垃圾車17日傍晚行經大園區坑菓路時，與駕駛賓士轎車的張姓男子同步向前並右轉，2車在路口發生擦撞。警方指出，該處新舊標線繪製不一，難判斷車道範圍，肇責釐清中。交通局則說，施工單位應於竣工後2天內完成標誌標線復舊。

大園警方指出，48歲的張男17日下午4時許，駕駛自小客車沿大園坑菓路口直行，欲右轉三菓路時，與54歲許姓男子駕駛的公務大貨車發生擦撞，現場僅有車損無人受傷，雙方酒測值均為0。

事故影片曝光後，在網路上引起熱議，不少網友認為是道路標線不清楚所致，原本區分快慢車道的白色標線，延伸到路口時，突然變成黃線，且路口還設置交通錐，導致駕駛分不清該不該靠邊後再右轉。

警方也說，因該處新舊標線繪製不一，無法判別車道範圍，肇事責任待調查釐清中。

對此，交通局說明，若有提送交通局作交維審查，施工單位應於竣工後2天內，完成標誌標線「復舊」，除非路型要順勢調整，否則一律要將標線恢復成施工前的狀況。