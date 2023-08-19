花蓮盤點縣內歷史建築，逐年爭取經費修復文化資產，今年提報11案，已獲文化部2千1百多萬元支持，其中，花蓮縣定古蹟「花蓮港高爾夫球俱樂部」修復再利用，縣府規劃朝俱樂部歷史展示空間及餐飲的複合空間開放。

「花蓮港高爾夫球俱樂部」，土地為國有財產局所有，多年來產權複雜，後確認由縣府依法委外經營，因原經營者欠稅，在被拍賣前發現，這棟建物是2019年被登錄的「縣定古蹟」，在文史工作者、民代關切下，縣府教育處協調業者，在拍賣前一刻繳清罰款，解除「古蹟遭法拍」窘境。

文化局表示，這棟建物應是全台唯一經歷日據後期及戰後兩個時代所存留的高爾夫球場建築，見證東部體育運動發展史。建築本體採鋼筋混凝土構造牆身，以日式木桁架支撐圓弧形屋頂，具獨特建築美學，因年代久遠，雖經風災後重建，仍不改其重要性。

花蓮縣文化局向文化部爭取補助經費，獲200萬元將進行規劃設計。花蓮縣文化局指出，修復再利用的建議是朝向展示空間及餐飲複合式用途，展示高爾夫俱樂部歷史脈絡，未來會持續與管理單位溝通。

花蓮縣文化局今年共提報11案文化資產保存修復及管理維護計畫，全數獲中央核定，總經費達2118萬元。

獲補助案件，包括明禮路日式宿舍、美崙溪畔日式宿舍、舊林田派出所、花蓮港廳吉野村菸草耕作指導所、安通溫泉宿舍、玻士岸建物基礎調查研究、文資潛力建物普查研究、花蓮港公學校校長宿舍、玉里信用組合及倉庫群、高爾夫球俱樂部及文資防護專業服務中心等，已列入113年度縣政預算中執行。