中國外交部長王毅昨天與法國外長柯隆納通電話表示，今年以來中法關係保持良好發展，中方願與法方全面重啟各領域各層級交往，並支持法方繼續推動歐盟堅持戰略自主。

王毅指出，中法關係今年以來保持良好發展態勢，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）4月訪中圓滿成功，兩國元首進行深度戰略溝通，為雙邊關係發展擘畫了藍圖。明年是兩國建交60週年，也是中法文化旅遊年和巴黎「奧運年」，中方願與法方以此為契機，落實兩國元首共識，全面重啟各領域各層級交往，「把疫情造成的損失補回來，推動中法全面戰略夥伴關係達到新的高度」。

王毅並談到，中國對歐政策保持穩定性連續性，始終視歐洲為多極化世界中的重要一極，支持法方繼續推動歐盟堅持戰略自主，在中歐關係中發揮積極引領作用。

據中國外交部官網，柯隆納（Catherine Colonna）強調，法國、歐洲都將堅持戰略自主，反對世界走向分裂，不接受「脫鉤斷鏈」，希望構建多極、平衡的和平世界。

柯隆納還表示，法方珍視法中友好，高度重視兩國元首達成的重要共識，願以兩國建交60週年為契機，深化各領域務實合作，打造互利共贏的雙邊關係，推動歐中關係取得更大發展。