聯合國指出，海地今年以來已有2400多人因黑幫暴力猖獗而死，當中數百人更是死於民間巡守隊為自保所動的私刑。

法新社報導，海地首都太子港這週再爆黑幫火拚，造成居民30死、十多人受傷。

聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）發言人夏姆達薩尼（Ravina Shamdasani）今天在日內瓦告訴媒體：「今年1月1日到8月15日期間，已至少2439人遇害、902人受傷。」還說這段期間有951人遭綁架。

夏姆達薩尼警告，黑幫暴力積累民怨，以致「私刑正義」事件和民間自衛團體越來越多，讓情勢惡化。

夏姆達薩尼說：「自4月24日以來到8月中，超過350人死於當地居民動私刑和居民巡守隊。」並說這當中有310人是黑幫成員，還有1名警察，剩下則是一般人。

據海地非政府組織「全國人權捍衛網絡」（RNDDH）提供法新社的資料，本週的黑幫火拚讓太子港卡勒富爾-弗里爾（Carrefour-Feuilles）街區多間家戶遭縱火，2名員警殉職。

當局指出，卡勒富爾-弗里爾街區因位置關係淪為黑幫間的兵家必爭之地，已超過5000人逃離家園。太子港目前約80%的區域淪入黑幫控制。

黑幫暴力犯罪態樣包括擄人勒贖、劫車、性侵和持槍竊盜等。

夏姆達薩尼說：「這週來自海地的通報，凸顯（黑幫）對民眾所施暴力的殘酷程度，以及對人權造成的衝擊。」

為因應海地暴力猖獗，聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）呼籲採取緊急行動，支持派遣一支非聯合國的多國部隊提案，以「支援海地警方應對嚴峻的安全局勢並恢復法治」。