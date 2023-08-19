中共中央台辦今以負責人名義發表談話，批評副總統賴清德過境美國「倚美謀獨」。另也宣布對台軍演。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳表示，相較4月蔡總統過境美國時是以中台辦「發言人」名義，這次北京反應規格文攻層級提升，武嚇方式強度還好，北京意在凸顯對台灣大選重視，且對賴清德都是直接點名，並相較其他「非綠陣營」參選人採取區隔對待策略。

張五岳受訪表示，北京針對賴清德的文攻提升到美國眾議院議長裴洛西訪台層級，至於武嚇方式不算是高強度，但也以聯合警巡方式表達立場。北京這麼做特別想要彰顯知道賴清德勝選機率非常高，有可能會成為下屆台灣總統，故表達對台灣大選重視，並凸顯大選本身讓台灣民眾感受到和平跟戰爭不同道路選擇。

張五岳指出，大選前，北京對於非綠候選人，不論侯友宜、柯文哲、郭台銘，針對他們提出的兩岸關係主張，北京不會正面點名回應，只會重申自身立場及期待台海和平發展基礎；諸如對柯文哲的說法，或侯友宜的九二共識表態，均僅重申一貫立場，但針對賴清德很清楚是直接點名，這是區隔對待跟差別待遇策略。未來，在明年1月大選前，北京對賴及民進黨都會直接點名批判或是正面回應。

張五岳強調，此次賴清德過境，美台均低調且高度自制，但北京仍動用高規格文攻批評，武嚇輔之，又祭出對台聚碳酸酯（PC）反傾銷制裁，甚至ECFA問題，代表北京以「複合式」反擊，文攻武嚇，並結合貿易及經貿作為手段，藉此影響台灣經濟選民 。