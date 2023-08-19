台14線75.9公里處、忠勇橋路段整修完畢解除交管，清境青青草原上午有400人入園。（清境農場提供／楊靜茹南投傳真）

清境農場暑假旺季遇卡努風災攪局，預估8月整體遊客量恐怕較疫情前同期下降超過50％。（清境農場提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣清境農場在新冠疫情前年遊客量約200萬人次，疫情期間年遊客量一度下滑至80萬，疫後農曆春節期間日遊客量破8千人，逐步恢復至疫情前水準，沒想到暑假旺季遇卡努風災攪局，原本恢復八成的觀光被打回原形，副場長王仁助說，隨著天氣放晴，遊客也緩步回籠，預估19日1500人入園，國民賓館訂房率約兩成。

清境農場指出，台14線經過公路總局埔里工務段的努力已修復，19日起台14線解除施工管制，目前從埔里鎮往仁愛鄉清境農場道路暢通，遊客也回來享受青山、綠地、白雲及綿羊，雖然國民館前1周訂房數是0 ，本日訂房數預估可達約20％，青青草原入園遊客上看1500人。

王仁助指出，大家滿心期盼疫後觀光復甦，不過在台灣悶太久，很多人暑假出國，農場暑假原本恢復疫情前八成水準，沒想到遇到風災，9日重新開園，入園遊客僅個位數，預估8月整體遊客量恐怕較疫情前同期下降超過50％，呼籲家長們，孩子們暑假作業該做了，暑假也可以計畫來農場走走。

埔里工務段指出，台14線75.9公里處、忠勇橋路段的路基缺口18日已整修完畢，該處設置遠端監控儀器，若遇到下大雨等狀況將發出警訊，工務段將視情況進行交通管制。