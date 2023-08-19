星巴克只要消費就可以不限時內用，吸引許多人去讀書或工作。一名網友分享，最近去星巴克都用自己的環保杯裝飲料，結果內用的時候卻總是被店員問有沒有消費，讓他感到很困擾，忍不住大嘆說以後乾脆都用紙杯好了，引起網友熱烈討論。

一名網友近日在PTT上分享，最近去星巴克消費，為了響應環保，他自備環保杯去買飲料，但是用自己的環保杯裝飲料內用，卻屢遭店員詢問是否有消費，讓他感到很困擾，也覺得店員的行為恐讓許多人不敢用自己的環保杯買咖啡，還是乾脆以後都直接用紙杯裝就好了，不知道有沒有人遇到同樣的問題？

貼文引起討論，不少人坦言有消費還被問感覺不太好，但放暑假有太多人沒消費卻霸佔位置充電，或是吹整天的免費冷氣，讓很多有消費地人沒地方坐，確認內用的客人有無消費應是無奈之舉。「店員也不想管吧！就是太常被奧客佔位」、「暑假一堆人佔著不消費在那玩手機睡覺造成」、「拿著蘋果電腦就進去坐免錢的太多」。

另有網友表示，買星巴克的隨行杯或者是將點餐過後的發票或是明細留在桌上，這樣店員就不會來多問了。「發票直接貼桌上不就好了」、「明細或是發票貼在額頭上就好了」、「有消費的話，發票是拿不出來？秀給店員看一下就好」。