還路於民大遊行820登場，民進黨主席副總統賴清德將出席，並上台致詞，也將接受媒體聯訪回應遊行議題。

賴清德昨天在臉書表示，「我會親自出席、表達支持」。同時，民進黨也會由許立明秘書長、洪申翰 Sun-Han 委員代表黨部、立院黨團組隊參加。行政院院會日昨通過「道路交通安全基本法」草案，他也全力支持。

他說，記得小時候，大家都有被叮嚀「紅燈停，綠燈行」這個世界交通的共同語言。這個共同語言，卻被許多台灣行人打上一個問號，這個週日，許多公民團體號召上街頭提出訴求，呼籲各方重視，提出改進，不讓憾事再度發生。

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賴清德說，也非常感謝願意舉辦、站出來支持行人路權遊行的朋友，感謝你們為改善台灣的交通環境盡一份心力。同時，對於行政院院會日昨通過「道路交通安全基本法」草案，宣示將由工程、教育、監理、執法等四大面向，全方位落實行人交通安全改善，讓 2030 道路交通死亡人數下降 30 ％，向「零死亡願景」目標前進，他也全力支持。

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他表示，「你我都會是行人、也都有機會是駕駛人。人車要相互尊重、而不是相互敵視」。相信在政府、公民團體和國人同胞共同努力下，一定能夠達成人本城市、安全交通的目標和願景。