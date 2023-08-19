林口長庚醫院今天舉辦「彩色人生肝友會暨25周年回娘家活動」，邀請近300位曾接受肝臟移植的病友齊聚一堂。（王家瑜攝）

2003年，當時39歲的熊先生因為猛爆性肝炎必須等待換肝，成為全台首例「一肝二用」的受贈者之一，迄今20個年頭，他始終保持感念的心。肝臟移植技術日益進步，林口長庚醫院團隊迄今幫助超過1400名病友重獲新生，並開創「不同血型換肝」「一肝二用」等創新技術，開啟台灣肝臟移植的重要里程碑；該院今年截至8月已完成75例換肝，預計年底前可望突破百例。

林口長庚今天舉辦「彩色人生肝友會暨25周年回娘家活動」，邀請近300位曾接受肝臟移植的病友齊聚一堂。林口長庚副院長李威震說，肝臟移植不只是手術名詞，而是愛的傳承，各位病友能夠坐在這裡，都是無數的大愛或家人的愛。

李威震指出，林口長庚過去每年完成90多例肝臟移植，但新冠疫情期間民眾延後醫療，加上器官勸募受影響，加上民眾對於器官捐贈觀念提升，今年個案數有增加，截至8月已經完成75例，預計全年可突破百例。

林口長庚肝臟移植團隊在李威震教授帶領下，2003年開創台灣首例單個肝臟移植給2位成人，2006年又完成首例不同血型活體肝臟移植案例，多年來幫助超過1400位肝臟腫瘤、肝臟衰竭及腹內臟器衰竭患者重生。

今年60歲的熊先生過去從事汽車板金工作，雖然檢查出B型肝炎但沒有積極追蹤，直到診斷出猛爆性肝炎，從此身體每況愈下。當時才39歲的他心想「自己不喝酒抽菸，怎麼會是我？」更因此病急亂投醫，嘗試各式草藥、健康食品等，都沒有獲得效果。

後來熊先生陷入反覆肝昏迷狀態，正逢大兒子出生，太太辛苦持家還要照顧他，所幸及時等到大愛捐贈，在醫療團隊14小時的努力下，熊先生成為全台首例「一肝二用」受贈者之一。李威震說，目前一肝二用已非少數，該院8月初執行的10例肝臟移植中，就有6例是一肝二用。

今年66歲的潘女士在2006年接受兒子的肝臟移植，是全台第一例不同血型移植的成功案例。她回想當時，健檢發現肝指數過高但不以為意，直到體力急遽變差，才就醫診斷為原發性膽道性肝硬化。由於家人血型都和她不同，本來計畫到大陸換肝，後來醫師和家人私下討論，最後決定由讀大學的兒子捐肝。

潘女士說，兒子平時連打針都會害怕，但為了不讓媽媽冒風險去對岸換肝，很勇敢、堅強地捐出肝臟，「在換肝以前，我的人生什麼都不好，講話也有氣無力，不像現在這麼大聲，換肝以後我的人生變彩色的！」

目前國內開放五親等內親屬進行肝臟活體捐贈。李威震指出，過去認為肝臟捐贈者最好是50歲以下，因為年紀輕，肝臟再生能力較好，但近期林口長庚團隊也有67歲的肝臟捐贈者，打破過去的年齡限制；一般而言，肝臟捐贈者術後1個月肝臟容積會恢復60％至70％，3個月後就能恢復90％到100％。