今天天氣仍不穩定，對流雲系發展旺盛，中央氣象局發布豪、大雨特報，金門縣有局部大雨或豪雨，南投有局部大雨，請注意雷擊及強陣風。
氣象局指出，今天仍受低壓帶影響，西半部及澎湖、金門、馬祖有不定時局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，午後因熱力作用，也有局部短暫雷陣雨。氣象局在午後發布豪雨及大雨特報，金門縣（烏坵）有局部大雨或豪雨，南投地區有局部大雨發生機率。
明天至下周五（20至25日）太平洋高壓逐漸增強，降雨漸緩，天氣轉趨穩定，各地多雲到晴，午後應留意西半部及其他山區有局部短暫雷陣雨。
今天天氣仍不穩定，對流雲系發展旺盛，中央氣象局發布豪、大雨特報，金門縣有局部大雨或豪雨，南投有局部大雨，請注意雷擊及強陣風。
氣象局指出，今天仍受低壓帶影響，西半部及澎湖、金門、馬祖有不定時局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，午後因熱力作用，也有局部短暫雷陣雨。氣象局在午後發布豪雨及大雨特報，金門縣（烏坵）有局部大雨或豪雨，南投地區有局部大雨發生機率。
明天至下周五（20至25日）太平洋高壓逐漸增強，降雨漸緩，天氣轉趨穩定，各地多雲到晴，午後應留意西半部及其他山區有局部短暫雷陣雨。
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