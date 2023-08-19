脫拉庫昨晚熱情開唱。（Legacy提供）

四分衛主唱阿山驚喜現身與脫拉庫合唱。（Legacy提供）

資深搖滾樂團「脫拉庫」昨（18日）為Legacy「2023鐵漢柔情 」熱情開唱，自稱「純情大叔」的他們，一開場就說：「這次希望能帶來不胡鬧、成熟穩重的脫拉庫！」不過「喇賽」功力一流的脫拉庫剛說完就立刻破功，馬上將現場變成大型脫口秀，團員們一搭一唱默契滿分，全場哈哈笑不停，帶給粉絲們絕無冷場的超嗨演出！

他們昨以經典浪漫情歌〈我在想你的時候睡著了〉為演唱會拉開序幕，前奏一下直接讓全場嗨到最高點，看到這麼多粉絲到場支持，難得表現感性的主唱國璽說自己剛剛都不敢講話：「因為怕一講話就會哭出來。」接著連唱〈三分鐘情歌〉、〈愛老虎油〉、〈愛情青紅燈〉，一首首經典把時光拉回青春的美好年代。喜愛和粉絲互動的脫拉庫更和台下玩起帶動唱，粉絲們配合地在頭上比愛心，氣氛超歡樂。

成名作〈你的電話〉音樂一下滿場歌迷合唱，現場瞬間變成大型KTV。尾聲，吉他手老佑感性地說：「很高興又回到有許多現場演出的時代，希望能跟大家一直一起唱下去！」壓軸帶來經典夏日金曲〈我愛夏天〉，唱到一半脫拉庫友團四分衛主唱阿山竟驚喜上台合唱，掀起另一波高潮！面對被封為「最帥樂團主唱」的阿山，國璽開玩笑吃醋和阿山比人氣，粉絲們超熱情呼應，讓脫拉庫笑回：「你們太熱情，我們會怕！」整場演唱會除了精彩好歌，還有笑料不斷的幹話連發，將粉絲們逗到笑翻直呼值回票價。