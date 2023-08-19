歌壇天后李玟生前疑似控訴中國選秀節目中國好聲音的錄音檔在網上曝光後，該節目的母公司星空華文控股有限公司股價大跌，18日當日收盤較前一日蒸發近港幣116億元（下同，約新台幣472億元）。

據中國媒體澎湃新聞報導，這份網傳9分鐘的錄音共分為3個部分，內容是李玟控訴在中國好聲音錄製期間受到不平等待遇。

根據錄音，李玟表示：「我犧牲自己無所謂，我沒想到原來他們都是一堆壞人，去整我，因為我說真相，我命都不要，就是想幫助這些孩子，我說賽制不公平，節目組說賽制就是這樣的，沒有導師可以改變。」

李玟還在當中因對不公平的賽制提出異議，以致「他們（節目組）要跟我動手，他們說，你必須要離開這個舞台」。

另外，還有李玟幾近哽咽的還原自身在舞台上摔倒的真相。李玟說，因腿疾嚴重無法獨自站，所以提前與學員溝通好，「要他一定站在我身邊支撐住我」。但最終錄影時，導演組提示學員到舞台的另一邊，最終自己在舞台摔倒。

18日又有一則李玟批評中國好聲音賽制不公的影片，她氣到流淚，引起高度熱議。

影片中，李玟坐在位子上怒吼，「就因為我們人少，就沒有這第五個機會」，另一組最低分73分就憑人多，就能得到第二次機會。但自身這一組88.3分的學員沒有機會。

她質疑中國好聲音不是選唱歌。節目組工作人員試圖動手，李玟喊道，「別人都不要碰我」、「大家都讓我冷靜」。

對於上述狀況，中國好聲音在官方微博發布聲明表示，近日部分自媒體帳號在網路平台散布經「惡意剪輯」的錄音，是對逝者的不尊重，也嚴重損害節目形象，「我方表示強烈譴責」。

中國好聲音並表示，作為2022中國好聲音的導師，李玟全身投入工作，「期間曾有的誤會經溝通當時即已消除」。

截至8月18日，中國好聲音母公司星空華文控股有限公司股價大跌，截至當日收盤，報94.950港元，大跌23.43%，總市值391.4億港元，較前一日蒸發近116億港元。

錄音與影片曝光後，短短幾小時衝上微博熱搜，中國網友留言痛批中國好聲音，後續效應仍在延燒。（編輯：呂佳蓉/曹宇帆）1120819