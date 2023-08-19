糖鐵國家綠道彰化段可飽覽獨特的鐵道風情及田野風光。（彰縣府提供／孫英哲彰化報導）

糖鐵國家綠道彰化縣溪湖至溪州段今年7月完工開放使用，獨特的鐵道風情及田野風光，吸引許多自行車客前來騎乘體驗，MOOVO公共自行車也在該綠道兩端的溪湖糖廠、溪州公園設置租借站，今天起試營運，提供民眾更方便的旅遊交通工具。

繼彰化市、員林市、鹿港鎮及和美鎮後，MOOVO公共自行車宣布配合糖廠國家綠道彰化段完工啟用，公共自行車服務自8月19日起試營運溪湖糖廠及溪州森林公園2站點，讓民眾在安排田園風光輕旅行選擇交通工具時，多了1項新選擇。

糖鐵國家綠道彰化段北起溪湖糖廠，往南經埤頭鄉明道大學，連接至溪州森林公園，廊道全長度約15.5公里，地形平坦可欣賞彰化平原、東螺溪等田野明媚風光，非常適合全家大小及自行車友騎乘。

彰縣府指出，糖鐵國家綠道彰化段沿途設有導覽解說牌及可愛鳥類公仔，讓遊客瞭解當地的黑翅鳶、黃鸝等重要生態資源，搭配獨特五分車旗站、貨運蓬車等糖鐵鐵道元素，民眾可散步或騎乘自行車與溪湖、埤頭、北斗、溪州等鄰近鄉鎮市景點，並做點線面串聯。

糖鐵國家綠道彰化段啟用後，許多遊客都會規畫先到溪湖糖廠吃冰，再搭乘五分車，接著騎行糖鐵國家綠道，體驗與五分車鐵路併行的樂趣，沿途還可順遊溪湖中央公園、濁水旗站及鐵道公園。