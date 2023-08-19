中共當局宣布將在台灣周邊進行「海空聯合軍演」，民進黨表示，這是一連串針對民進黨主席賴清德以副總統身份出訪巴拉圭並過境美國的恫嚇行為之一，除了對台施壓外，更是意圖影響台灣的選舉，中共以過境做為藉口介選，不僅破壞兩岸關係，更無法被台灣人民認同。

民進黨指出，自賴清德以副總統身份代表國家出訪友邦與過境美國，中共當局一系列作為包括外交恐嚇、經貿施壓、認知作戰、動員海外統派人士騷擾、強逼台商協會表態，以及宣布針對性軍事演習等，就是要以賴副出訪為藉口對台進行文攻武嚇，也是意圖介入與影響台灣的民主選舉。

民進黨強調，賴清德以副總統身份出訪是代表國家走向世界，為區域和平努力、也為民主自由發聲。更重要的是，這次出訪完全依照美台之間的默契與先前的慣例進行安排，中共的過激反應與恫嚇言語完全沒有必要，也無正當性，只是再次證明中共當局是升高兩岸緊張局勢、破壞區域和平穩定的「麻煩製造者」。這些作為完全無法動搖台灣堅持和平、走向世界的決心，而中共的介選作為，也絕對無法獲得台灣人民的認同。

民進黨要求，中共當局應立即放棄這種用霸凌與威脅手段，企圖強迫他國屈服的野蠻行為，這不僅不是個「負責任的文明大國」應有的行徑，也無助於解決中共當局此刻面臨的任何內外部問題。面對中共毫無正當性的挑釁與施壓，民進黨也呼籲國內應不分朝野政黨一致團結對外，展現台灣人民的團結、守護國家的尊嚴，勿為選舉或政治利益，做出配合中共認知作戰與對台恫嚇的行為，傷害台灣人民的情感與國家的利益。

民進黨重申，民進黨堅持和平，不會放棄任何和平的機會，但也要捍衛台灣的民主自由。民進黨未來會繼續站穩蔡總統的「四個堅持」立場，以賴主席的「四大支柱」來建構台灣的和平願景。以和平作為燈塔，用民主當作指南針，讓台灣繼續前進、走向國際社會，成為民主世界的MVP。