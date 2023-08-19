台灣絃樂團(以下簡稱台弦）成立於1990年，已有33年歷史，作為台灣歷史最悠久的無指揮室內樂團，更是首個由中保科技長期支持的民間音樂團體，台弦深耕臺灣音樂文化，不斷追求進步，今年9月23日台灣弦樂團將攜手旅義聲樂家劉夢潔，在宜蘭演藝廳獻上一場以愛為題的古典音樂盛會，將會有十餘首世界經典曲目，包含：普契尼《我親愛的爸爸》、櫻井弘二《不散》、蕭泰然《永遠的故鄉..》等；同時，這場音樂會10%的票房收入將維持例撥至《偏鄉童音樂計畫》為熱愛音樂的孩子們打造更多學習的機會。

台弦由提琴家鄭斯鈞號召國內頂尖的青年絃樂演奏家所組成，並且長年與國外頂尖藝術家合作演出，對樂曲的詮釋有著極高的技巧與水準，亦曾受邀於法、德國、奧利地、日本與香港等不同國家演出，精巧的詮釋與具內涵的演奏技巧至今已牢牢抓住大量聽眾的心。

而本次共演的聲樂家劉夢潔，以滿分成績畢業於羅馬音樂學院，受邀世界各地參與演出。台弦除了在演出上專精，也致力為台灣打造一個優良的音樂文化環境，便將音樂會分為不同系列包含：以推廣古典或樂音樂之美為主的《絃樂經典系列》、打破古典音樂嚴肅的刻板印象的《嘻音哈樂系列》及系列中最受歡迎以古典樂器喚起民族記憶的《歌謠系列等·讓民眾能夠透過不同形式親近台灣古典音樂。

聲樂家劉夢潔將與台弦在宜蘭合演。（圖／台灣弦樂團提供）

此外，台弦在培養臺灣專業音樂人才的路上亦有諸多貢獻，不僅自2000年起創立具指標性音樂比賽，更訂定嚴謹的比賽規範，將其賽事作為年輕學子踏往國際比賽的試金石，讓許多台灣優秀的樂手能夠進一步在國際樂壇中嶄露頭角。《劉夢潔與台灣絃樂團音樂會》將在9/23於宜蘭演藝廳盛情開演。