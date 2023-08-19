北市大同今（19）日午驚傳火警 。（照片 / 消防提供）

（影片/ 陳鴻偉攝）

台北市大同區迪化街一段今（19）日中午12時57分許驚傳火災！北市迪化街1樓列為古蹟的洋行，6樓突有火舌冒出，只見建築物上方瀰漫黑色煙霧，後續已派出警消現持續撲滅火勢，目前暫未有人員傷亡。

據了解，該樓層1樓為「德成藥行」，被文化局列為古蹟，2樓以上則為後來所加蓋的建物；今（19）日下午12時59分，該棟建築地上8層6樓突然冒出火光。消防人員獲報後抵達現場，下午13:26分已控制現場火勢，警方也在附近進行交管疏導。