嘉義市衛生局推出接種猴痘疫苗送巧克力好康，符合接種資格民眾只要8月20日至26日期間，至合作院所接種猴痘疫苗，就會獲贈巧克力。（嘉義市衛生局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

七夕情人節即將到來，為讓情侶歡度浪漫時刻，也能保護情人的健康，嘉義市衛生局推出接種猴痘疫苗送巧克力好康，符合接種資格民眾只要8月20日至26日期間，至合作院所接種猴痘疫苗，就會獲贈巧克力。

嘉市衛生局提醒，在體驗「愛」滋味時，也別讓自己與伴侶暴露在感染愛滋病毒的風險中，除愛滋病外，猴痘也開始在全球散播，依據疾病管制署資料顯示，自去年6月23日將猴痘列為第2類法定傳染病，截至今年8月14日累計確診病例已有280例，其中264例本土、16例境外移入。

衛生局表示，猴痘主要是透過密切接觸確定個案的皮膚病灶處或體液造成，其形式包括任何形式的性接觸、擁抱、親吻等，至於他傳播方式包含面對面接觸的飛沫傳染、接觸病患呼吸道分泌物、損傷的皮膚或黏膜或汙染物品等，尤其近期亞太國家猴痘疫情呈上升趨勢，鄰近大陸、日本、韓國及泰國猴痘疫情持續或升高。

衛生局說，隨著COVID-19疫情解封及暑假出國潮，衛生局提醒民眾前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸的社交活動等風險場域。

衛生局進一步呼籲，屬於感染猴痘的高風險族群，只要符合「近1年有風險性行為者，如多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等，或過去曾罹患性病或性接觸對象有前述任一情形者等，都應盡速完成接種2劑猴痘疫苗，以達到最佳保護力。

如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒、寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大等疑似症狀，應佩戴口罩盡速就醫，並主動告知醫師國內外旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。