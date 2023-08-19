泰國前總理戴克辛流亡海外10餘年，就在泰國國會即將在22日進行第三次總理選舉前，戴克辛的女兒貝東塔今天宣布，她會在22日早上赴廊曼機場迎接父親返泰。

戴克辛（Thaksin Shinawatra）在2001年2月出任總理；2006年9月19日，泰國軍方發動政變，當時在紐約參與聯合國大會的總理戴克辛被解職，軍方接管行政部門，戴克辛流亡海外；2008年戴克辛短暫回到泰國，之後又再度流亡海外。戴克辛隨後因為多起貪汙案被泰國法院判處超過10年有期徒刑。

泰國5月14日眾議院選舉後，和戴克辛淵源深厚的為泰黨（Pheu Thai）獲得組閣機會，在戴克辛74歲生日的7月26日當天，戴克辛的么女、為泰黨總理候選人之一的貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）在社群媒體Instagram上發文表示，她的父親將在8月10日抵達曼谷的廊曼機場（Don Mueang Airport），震撼泰國社會。

但泰國政治在選後陷入組閣僵局，8月5日戴克辛在前身為推特（Twitter）的社群媒體X上發文表示，原訂10日返泰的計畫延後，但最多不會超過2週，時間和地點會另外宣布。戴克辛沒有表示延後返泰是否為政治因素，只表示醫生要他先進行身體健康檢查。

貝東塔今天早上再度於Instagram的限時動態發文指出，她將在22日早上9時到廊曼機場迎接父親，並指出戴克辛返泰「是延期不是取消」。

泰國5月14日國會眾議院選舉至今超過3個月，但泰國政壇陷入僵局，一直無法產生新總理和內閣。

國會眾議院500席次中由新興政黨前進黨（Move forward）拿下151個席次成為最大黨，前進黨和拿下141席次的第二大黨為泰黨以及其他6個小黨組成8黨聯盟準備執政。

但因為必須參議院250席加上眾議院500席共750席過半，也就是376席的支持，才能當選總理，8黨聯盟312席還無法過半。前進黨主張修改俗稱冒犯君主罪（Lese Majeste）的刑法112條，遭到親軍方及王室的參議員反對，前進黨黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）在7月13日和19日國會總理選舉兩度失利，只好把組閣機會讓給為泰黨。

為泰黨開始尋求其他政黨支持，但這些政黨多半親軍方和王室，表態只要前進黨在聯盟內就不會加入聯盟，最後前進黨只好退出8黨聯盟，成為最大在野黨。

為泰黨接著和第三大黨泰自豪黨（Bhumjaithai）以及親軍方的團結建國黨（United Thai Nation）還有另外7個小黨結盟，推出地產大亨賽塔（Srettha Thavisin）為總理候選人。

泰國國會將在22日進行延宕了近一個月的第三次總理選舉，國會主席兼眾議院議長汪穆罕默德（Wan Muhamad Noor Matha）表示賽塔不需要到國會進行辯論，投票將在下午進行。