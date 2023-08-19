為促進清水地區籃球運動發展，台中市政府運動局與台中市清水區體育會共同辦理「112年台中市清水區籃球社區聯誼賽」，19日於清水中清路橋下籃球場熱鬧展開，吸引800位海線籃球好手參加，運動局長李昱叡及民政局長吳世瑋代表市長盧秀燕出席賽事，感謝台中市議會與台中體育總會及清水區公所攜手，與市府合作積極推展籃球運動，讓運動融入市民生活，帶動城市運動風氣。

運動局長李昱叡表示，盧市長積極打造台中為酷城市，並積極培育籃球運動人才，110年全國運動會台中市首度勇奪男子籃球團體賽金牌，創造歷史佳績稱霸全國；而國人矚目的P League+與T1兩大職籃聯盟球隊「福爾摩沙夢想家」與「台中太陽」，均以台中為主場，3X3.EXE聯盟賽事也多次到台中舉辦，不僅獲國際籃球總會(FIBA)在官網刊登專文，賽事場地台中火車站更榮獲「年度最佳場地獎」殊榮，市府推廣籃球運動的用心備受肯定。

運動局表示，在暑假期間體育活動辦理不間斷，除了社區籃球聯誼賽事，市府也將持續辦理相關盃賽培育基層人才，同時也推動如親子、銀髮族、女性、身心障礙、原住民族群等專屬運動，並發展冰壺及街舞等特色項目，提供市民多樣化選擇，期盼促進全民運動參與。

運動局指出，台中市積極推動全民運動，也響應聯合國永續發展目標「良好健康與福祉（good health and well-being）」，提升自我健康意識及養成運動7333習慣，促進健康。有關更多的運動i台灣活動資訊，可至「i運動資訊平臺-活動專區」( https://isports.sa.gov.tw/Index.aspx )查詢。

今日出席來賓包括運動局長李昱叡、民政局長吳世瑋、市議員楊典忠、前立委蔡璧如、清水區長蔡慶生、清水體育會理事長陳財富、溜冰委員會主委林麗燕、有氧運動委員會主委許鳳昭、里長林瑤卿、陳安吉、顏貽松及鄭繼光；立法院副院長蔡其昌、台中市議長張清照、副議長顏莉敏、市議員陳廷秀、王立任等服務處皆派代表出席。