一名網友分享，聽說很多女生過夜旅遊會自備吹風機，如果忘了帶且飯店的很難用，有些女生甚至會乾脆不洗頭，貼文曝光後，不少女網友點頭直呼，這是必須的！因為飯店提供的吹風機大多都很難用，吹都吹不乾。
一名網友在PTT上詢問，一般女生出去過夜旅遊的時候，會不會帶自己的吹風機一起去？聽說有些女生如果去2天1夜的旅遊都會自己帶，如果不小心沒帶到，然後飯店提供的吹風機又不是很好用，有些女生就會乾脆不洗頭，很好奇這是真的嗎？
貼文掀起熱烈討論，不少女網友點頭直呼，真的會帶自己的出門。「會，我出門都是自備吹風機」、「我會，因為外面的飯店吹風機有的真的很爛」、「出國會，在台灣旅遊的話還好」、「過夜兩晚以上或者自己開車都會帶」、「會，飯店的吹風機都吹不太動」、「會！飯店的不好用，遇到那種要手指一直按住的超累」。甚至還有網友分享，除了過夜旅遊必帶之外，甚至連去健身或游泳也都會帶，因為那些場所的吹風機大多不太給力。
只要少數的女網友表示，不會特地帶自己的吹風機，就秉持著有什麼用什麼，而且可以節省行李重量，也有網友說，因為是短頭髮，所以對吹風機要求不高，能乾就好。
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