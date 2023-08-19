日前學生在台大校園野放的一隻白鼻心幼獸，在7月遭3隻遊蕩犬圍攻致死，校內教職員為此發起「加強校園內遊蕩犬貓管理」連署，呼籲校方善盡責任，加速校內無飼主遊蕩犬貓的移置，並研修〈國立臺灣大學校園犬貓管理要點〉，維護校園環境、教學品質、師生與訪客安全及動物福利。

由台大森林環境資源學系、昆蟲系、化學農業系以及生命科學系等相關系所與學程教職員共同發起「加強校園內遊蕩犬貓管理」連署，並於連署中表示，台大校內長期以來有許多遊蕩犬貓，在校園裡除了缺乏陪伴動物應有的照護，排泄物與任意餵食後的食物殘渣，也造成校園髒亂與病菌滋生等環境及公共衛生問題。近年遭到校園內遊蕩犬貓追咬、追吠及威脅的事件層出不窮，對於校內、外人員身心安全、安心舒適的就學環境與友善開放校園造成極大威脅。

台大教職員在連署中提到，台大校園位置得天獨厚，與新店溪水域、大安森林公園、蟾蜍山、仙跡岩等藍綠帶相連，成為原生野生動物棲息的環境之一。赤腹松鼠、黑冠麻鷺、白鼻心、甚至保育類的鳳頭蒼鷹、領角鴞、台灣藍鵲、草花蛇等長期在校內駐居，珍稀鳥種更常吸引自然愛好者來此觀察。

台大教職員在連署中更說明，遊蕩犬貓在許多研究報告上已被認定為造成許多物種的族群減少甚至消失的主因之一。近期科學研究證據指出，野外白鼻心的死亡原因，不管是幼獸或亞成獸，甚至成獸，都有一大部分(幼獸20％、亞成獸56％、成獸39％)來自遊蕩犬的攻擊。

參與連署的台大教職員也提出建議，呼籲校方應善盡責任，督促受託單位加速校內無飼主遊蕩犬貓的移置，並研修〈國立臺灣大學校園犬貓管理要點〉，將該要點第5點第1款修正為：「如發現第三類犬貓出現校園，應責成相關單位儘速記錄追蹤，並捕捉、絕育、施打疫苗後媒合認養，或移置至臺北市動物保護處之動物收容所」。同時也向農業部等政府相關部會建言，請對零安樂政策及TNVR（捕捉、絕育、疫苗、回置）措施進行修正，盡速降低外來入侵、無主遊蕩犬貓的族群量。

校方則回應，校園遊蕩犬貓的處置都依〈國立臺灣大學校園犬貓管理要點〉進行，相關建議將收錄並做為日後要點檢討及修正時的參考。