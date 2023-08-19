副總統賴清德結束出訪友邦，共軍隨即宣布在台灣周邊進行海空聯合演訓。民進黨總統參選人賴清德競選辦公室今天表示，這是企圖營造戰爭威脅論的介選手法。美日韓峰會再三呼籲北京停止挑釁，但中國的作法令人遺憾，國際社會對其更難以信任。

賴副總統甫結束出訪巴拉圭行程，共軍東部戰區隨即宣布在台灣周邊組織海空聯合戰備警巡和聯合演訓，重點演練艦機協同、奪取制權，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力，並稱這項行動是對「台獨」分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告。

賴清德總統競選辦公室發言人郭雅慧今天表示，台灣正副元首的出訪過境行之有年，北京不該以此為藉口，刻意在區域挑釁，從各種跡象看來，這也是企圖營造戰爭威脅論的介選手法。

她表示，特別現在美日韓峰會等國際社會共同聚焦台海安全，且再三呼籲北京停止這類挑釁，中國的作法令人遺憾，也讓國際社會更難以信任，中共應停止挑釁。（編輯：郭無患）1120819